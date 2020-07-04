Bayrampaşa'da yanan kamyon kontrolden çıktı -İSTANBUL
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayrampaşa'da yanan kamyon kontrolden çıktı -İSTANBUL

Bayrampaşa'da arızalandıktan sonra yanmaya başlayan ve kendi kendine ilerlemeye devam eden kamyon, bariyerlere çarparak durabildi.

04.07.2020 01:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:36

Bayrampaşa'da arızalandıktan sonra yanmaya başlayan ve kendi kendine ilerlemeye devam eden kamyon, bariyerlere çarparak durabildi.

Otogar bağlantı yolunda İstanbul Sebze ve Meyve Hali'nden ürün almaya giden Erdal Toktaş'ın idaresindeki 34 UJ 0011 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi.

Kamyondan duman çıktığını gören şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Kamyondan inen şoför, durumu itfaiyeye haber vermeye çalışırken alevler tüm aracı sardı. Kamyon, kendi kendine hal kavşağı yolunda ilerlemeye başladı.

Yolda seyir halinde bulunanlar, yanarak ilerleyen kamyonu görünce araçlarını durdurdu. Hareket halindeki kamyon, yol kenarına park eden İsmail Yaman'ın kullandığı 34 PT 9747 plakalı motosiklete çarparak yoluna devam etti.

Kontrolden çıkan ve yanan kamyon, yol kenarındaki tabelaları da yıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada yolun kenarındaki çalılıklar da tutuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun şoförü Erdal Toktaş, yaşananlar karşısında sinir krizi geçirdi.

Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayrampaşa'da yanan kamyon kontrolden çıktı -İSTANBUL

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti Haber
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak Haber
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin Haber
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti Haber
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Esra Erdoğan Bülent Turan Halife Hafter Mustafa Varank
Magazin Alişan Buse Varol Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Bayrampaşa'da yanan kamyon kontrolden çıktı -İSTANBUL - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 01:42:18. #1.14#
title