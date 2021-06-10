Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı
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Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Hal Yolu TEM otoyolu istikametinde hareket eden 34 ACA 563 plakalı içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin önünde yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Trafik ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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