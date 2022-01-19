Son dakika haberi! Bayrampaşa'da yanan dairedeki çocukları çatıya çıkardılar - Haberler
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Son dakika haberi! Bayrampaşa'da yanan dairedeki çocukları çatıya çıkardılar

Son dakika haberi! Bayrampaşa'da yanan dairedeki çocukları çatıya çıkardılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'da, iki katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, iki katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Bu sırada evde yalnız olan iki çocuğu, çevredekiler hızla çatıya çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Piri Reis Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında, saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, dumanları gören çevredekiler, yangının çıktığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Vatandaşlar, evde uyuduğu öğrenilen iki çocuğu hızla çatıya çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Çocukları çatıya çıkaran Mennan Muradi, "Yangının çıktığını gördük. Hemen eve girip çocukları uyandırdık. Çatıya çıkardık. Sonra itfaiye geldi. Yangını söndürdü. Yangının elektrikten çıktığını sanıyorum" dedi.


Son dakika haberi! Bayrampaşa'da yanan dairedeki çocukları çatıya çıkardılar

Son dakika haberi! Bayrampaşa'da yanan dairedeki çocukları çatıya çıkardılar

Son dakika haberi! Bayrampaşa'da yanan dairedeki çocukları çatıya çıkardılar

Son dakika haberi! Bayrampaşa'da yanan dairedeki çocukları çatıya çıkardılar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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