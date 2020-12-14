BAYRAMPAŞA'DA YAKINLARI TARAFINDAN HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Cemal YURTTAŞ/ BAYRAMPAŞA'da yakınlarının ve komşularının haber alamadığı 55 yaşındaki adam kaldığı evde ölü bulundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mor Menekşe Sokakta bulunan 4 katlı binanın zemin katında tek başına yaşayan Latif Alioğlu'ndan (55) yakınları ve komşuları bir süredir haber alamadı. Alioğlu'nun yaşadığı eve gelen yakınları evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Alioğlu'nun yaşadığı eve girmek istedi. Eve giremeyen ekipler bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evde inceleme yaparken hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Alioğlu'nun cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü

-------------------Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı