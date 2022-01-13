Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı Hırsızlıktan çeşitli cezalara çarptırılan ikiz kardeşler, çaldıkları elektronik ürünlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı İstanbul'da hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırılan...

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

Hırsızlıktan çeşitli cezalara çarptırılan ikiz kardeşler, çaldıkları elektronik ürünlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırılan ikiz kardeşler, bu kez Bayrampaşa'da ortaya çıktı. İkizler, girdikleri evden çaldıkları elektrikli soba, bavul, parfüm ve tost makinası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre dün sabah saatlerinde Bayrampaşa'ya bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsız ya da hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında etraftaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, iki şüphelinin eşkal bilgilerine ulaştı. Ulaşılan eşkal bilgilerinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin, daha önce de benzer birçok suç kaydından ceza aldığı belirlenen E.K. ve B.K. adlı ikiz kardeşler olduğu saptandı.

Son yaptıkları hırsızlıklarla yerleri belli olan ikizler, aynı gün Kartaltepe Mahallesi civarında çaldıkları eşyalar ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan E.K. ve B.K., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Evden Hırsızlık" suçu kapsamında bu sabah adli makamlara sevk edildi.

Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum

Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum

 Hırsızlık çetesini, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları 'kamyon arkası' yazıları ele verdi

Hırsızlık çetesini, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazıları ele verdi

 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title