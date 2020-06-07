Bayrampaşa'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı
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Bayrampaşa'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

Bayrampaşa'da bir tekstil şirketindeki kasadan 36 bin 520 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

07.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:27

Bayrampaşa'da bir tekstil şirketindeki kasadan 36 bin 520 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14 Mayıs'ta Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir tekstil şirketindeki kasadan para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, düzenlediği baskınla yaşı küçük şüpheli İ.E.S., T.K (21) ve S. P'yi (21) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.S'nin hırsızlık, T.K'nin hırsızlık ve yaralama, S.P'nin ise 16 hırsızlık ve gasp suçundan emniyette suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin gece saatlerinde iş yerine çatıdan girdikleri, kasanın kilidin kırarak içindeki 36 bin 520 lirayı çaldıkları öne sürüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin iş yerine çatıdan girme anları ile iş yeri içindeki anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük İ. E. S. ve T. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.P. tutuklandı.

Bayrampaşa'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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