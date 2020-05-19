BAYRAMPAŞA'DA VEFA EKİPLERİ VATANDAŞLARLA İSTİKLAL MARŞI OKUDU Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBULDHABayrampaşa Kaymakamlığı Vefa sosyal Destek Grubu ve İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlarla birlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBULDHA

Bayrampaşa Kaymakamlığı Vefa sosyal Destek Grubu ve İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlarla birlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.

Bayrampaşa Kaymakamlığı Vefa sosyal Destek Grubu ve İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken evlerinde bulunan vatandaşlarla birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı. Etkinlik kapsamında vefa sosyal destek ekipleri önce araç konvoyu oluşturdu. Bayrampaşa'da bir süre konvoy halinde kutlama yapan grup, daha sonra Demirkapı Caddesi bir araya geldi. Burada mahalle sakinleri evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak ellerindeki bayraklarla çalan marşlara eşlik etti. Saatler tam 19.19'u gösterdiğinde önce saygı duruşunda bulunup daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: DHA