29.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:01

Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü

İSTANBUL - O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

O3 karayolu Bayrampaşa mevki trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA