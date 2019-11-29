Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü
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Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü

Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntüİSTANBUL - O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

29.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:01
Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü

'da trafikte ilginç görüntü

İSTANBUL - O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

O3 karayolu Bayrampaşa mevki trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü
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