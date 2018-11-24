Bayrampaşa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Otoyolu'nda Aksaray istikametine seyreden M.A.A. idaresindeki 42 AAZ 952 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle S.Ö. idaresindeki 34 AH 9101 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonette bulunan E.G. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan ve kazanın etkisiyle şok yaşayan 10 yaşındaki K.A. ise sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildikten sonra polis aracına bindirildi.

Trafik yoğunluğu yaşanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada, kazaya 42 AAZ 952 aracı sıkıştıran ve plakası alınamayan iki aracın neden olduğu, polisin bu araçların bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.