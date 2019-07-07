Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde feci kaza

İSTANBUL - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere düşen 2 şahıstan 1'i hayatını kaybederken bir kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Gaziosmanpaşa istikametinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih C., idaresindeki 34 ZF 4444 plakalı lüks otomobille karşıdan karşıya geçmek isteyen Zeki Çintak ve İhsan Karakaya'ya çarptı. Kazanın etkisi ile havada takla atan kişi daha sonra asfalta düşerek ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin çarpması ile yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Zeki Çintak isimli kişinin hastanede hayatını kaybettiği diğer yaralı İhsan Karakaya'nın da ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre Gaziosmanpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan lüks otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA