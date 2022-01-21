BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da bir tekstil deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

BAYRAMPAŞA'da bir tekstil deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Terazidere Mahallesi Feza Sokak'ta 3 katlı iş hanının bodrumunda bulunan bir tekstil deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda büyük çapta hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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