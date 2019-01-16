Bayrampaşa'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA