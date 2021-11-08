BAYRAMPAŞA'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLAYIP BAŞINDA BEKLEDİ

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da, bir kişi tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladıktan sonra bir süre başında bekledi. Bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı. Bıçaklı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

CİNAYET ANI KAMERADA

Tartışma sonrası şüpheli Rıza Küçük'ün, Ömer Aslan'ı bıçakladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ömer Aslan koluna giren iki kişi ile kamera açısına giriyor. Sonrasında Rıza Küçük'ün de geldiği görülüyor. Bir süre sonra Rıza Küçük ile Ömer Aslan'ın arasında arbede yaşanıyor. Küçük'ün, Aslan'ı elindeki bıçakla defalarca bıçaklıyor. Arslan yerde yatarken Küçük elinde bıçakla bir süre başında bekliyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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