Bayrampaşa'da taksiler dezenfekte ediliyor Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede hizmet veren durak taksilerini haftada bir dezenfekte ediyor.

Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede hizmet veren durak taksilerini haftada bir dezenfekte ediyor.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde hizmet veren durak taksilerini, pandemi sürecinin başından beri, bu iş için oluşturulan sabit bir istasyonda her hafta cuma günleri dezenfekte ediyor.

Gerçekleştirilen çalışma ile taksiyi kullanacak vatandaşlar için sağlığı tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA