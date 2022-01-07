Bayrampaşa'da taksiciyle müşteriler arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Bayrampaşa'da taksiciyle müşteriler arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bayrampaşa'da taksiciyle müşteriler arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da aracına binmek isteyen yolcularla taksi sürücüsü arasında çıkan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da aracına binmek isteyen yolcularla taksi sürücüsü arasında çıkan Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde taksiye binmek isteyen yolcularla taksi sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, taksici ile yolcular arasındaki arbede ve sonrasında yaşanan tekmeli tokatlı kavga yer alıyor. Daha sonra çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması görüntülere yansıyor.

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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