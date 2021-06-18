Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı
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Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı Bayrampaşa Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir aracın su altında kaldığı alt geçit, yine yağmur suları ile doldu.

Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir aracın su altında kaldığı alt geçit, yine yağmur suları ile doldu. Alt geçit, belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Bayrampaşa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışta bir araç altgeçitte mahsur, araç içerisindekiler vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Bugün İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Maltepe'deki alt geçit yine suyla doldu. Belediye ekipleri herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için alt geçidi ulaşıma kapattı. Alt geçitteki suyun tahliye edilmesi için çalışmalar başladı.

Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı
Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı
Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı
Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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