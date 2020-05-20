BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM
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BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM

4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'da vatandaşlar sokağa çıktı.

BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM
20.05.2020 01:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:46

4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'da vatandaşlar sokağa çıktı. Sokaklar hava almak ve yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Bayrampaşa'da yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Hava almak ve yürüyüş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, sokakları doldurdu. Maske takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.  Yasağın kalkmasıyla bazı vatandaşlar spor yaptı bazıları ise köpeklerini gezdirdi. 

YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Yasağın kalkmasıyla birlikte işe çıkan bir taksi şoförü, "Şimdi başladım. 1-2 saat çalışacağım" dedi. Yürüyüşe çıkan bir kişi ise, "Evde bunalıyoruz, sıkıntıdan patlıyoruz. Biz de kendimizi dışarıya attık" diye konuştu. Sokağa çıkma yasağının sona ermesine rağmen evlerinden çıkmayan bir çift, pencereden sokağa çıkan vatandaşları izledi. Kurallara uyduklarını belirten çift, "Kurallara uyuyoruz, belki 03.00'ten sonra çıkarız. Biraz dolaştıktan sonra insanlar evlerine gider" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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