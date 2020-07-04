Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyon yanarak kül oldu
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Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyon yanarak kül oldu

Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyon yanarak kül oldu Bayrampaşa'da seyir halinde iken yanmaya başlayan kamyon küle döndü.

04.07.2020 02:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:28

Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyon yanarak kül oldu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da seyir halinde iken yanmaya başlayan kamyon küle döndü. Seyir halinde iken yanan kamyon motosiklete çarptıktan sonra kanala düşerek durabildi.

Yangın saat 23.30'da Bayrampaşa Otogar Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sebze ve Meyve Hali'nden ürün almaya giden Erdal Toktaş' idaresindeki 34 UJ 0011 plakalı kamyonda belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi.

Kamyondan alev ve dumanların çıktığını gören şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Kamyondan inen şoför, durumu itfaiyeye haber verdi. Kamyon daha sonra kendi kendine hal kavşağı yolunda ilerlemeye başladı. Hareket halindeki kamyon, yol kenarında bulunan 34 PT 9747 plakalı motosiklete çarparak yoluna devam etti.

Kontrolden çıkarak yanan kamyon, yol kenarındaki tabelaları da yıkarak kanala düştü. İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun şoförü Erdal Toktaş, yaşananlar karşısında sinir krizi geçirdi.

Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyon yanarak kül oldu

Kaynak: İHA

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