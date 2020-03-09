Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı - Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı E5 Karayolunda trafik yoğunluğu Bayrampaşa E5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı.

- Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı

E5 Karayolunda trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Bayrampaşa E5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangını nedeniyle E5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 10: 00 sıralarında E5 Karayolu Bayrampaşa Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu Edirne istikametine seyir halinde olan Samet A., yönetimindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden dumanların yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Alevler içerisinde yanmaya başlayan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde yanan otomobile müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, Otomobildeki yangın nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu.

Kaynak: İHA