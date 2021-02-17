Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde yangın-1
17.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32
Cemal YURTTAŞ / BAYRAMPAŞA'ki sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı.
Cemal YURTTAŞ/ BAYRAMPAŞA'ki sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı