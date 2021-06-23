Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
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Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

- Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir cila atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

- Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı

İSTANBUL - Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir cila atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının etkisiyle patlama meydana gelirken olayda hafif yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cila atölyesi olarak kullanılan 2 katlı işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında patlama meydana geldi. O sırada işyerinde bulunduğu belirtilen 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi de sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına su ve kumla müdahale ederek uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinin etrafını güvenlik şeritleriyle kapatarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Yangın nedeniyle dumana maruz kalan birçok kişinin yüzlerinde oluşan is dikkat çekti. Öte yandan yangının çıktığı alan havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından belli olacak.

"Patlama oldu, bizde o anda dışarı çıktık"

Olayı anlatan bir vatandaş, "Patlama oldu, bizde o anda dışarı çıktık, arkadaşlarımız yanmıştı. hemen ambulansla itfaiyeyi aradık" ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin konuşan bir başka vatandaş iseYukarıdan duydum bir duman yükseldi bir patlama oldu. Bazı arkadaşlara sordum elektrik arızasından olduğunu söylediler, bazıları da bir şey unutulmuş çok ısınmış dedi" diye konuştu.

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
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