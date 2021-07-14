BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
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BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da kendilerini Azeri olarak tanıtarak, bir kişiye sahte altın çakmakları 11 bin lira karşılığında sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da kendilerini Azeri olarak tanıtarak, bir kişiye sahte altın çakmakları 11 bin lira karşılığında sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan 2 şüphelinin, dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin yanına yaklaşan iki şüpheli kendilerini Azeri olarak tanıtıp, yanlarında bulundurdukları sahte külçe altın şeklindeki çakmakları 11 bin lira karşılığında sattı. Dolandırıldığını anlayan kişi, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin S.A. ve M.Ş.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, önceki gün Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de iki ayrı adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin olay sırasında kullandığı arabada yapılan aramalarda, 28 adet külçe altın görünümünde çakmak, dolandırıcılık olayına konu olduğu değerlendirilen bin 600 lira para, 1 adet pompalı av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve M.Ş.Ç., "Dolandırıcılık" suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALTIN ÇAKMAK SATAN DOLANDIRICILAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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