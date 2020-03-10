BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET İŞYERİNE GELEN 3 KİŞİYİ SİLAHLA VURDUAlper KORKMAZ / BAYRAMPAŞA'da işyeri merkezine gelen 3 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan işyeri sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

-İŞYERİNE GELEN 3 KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

Alper KORKMAZ/ BAYRAMPAŞA'da işyeri merkezine gelen 3 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan işyeri sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan işyeri sahibi olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi, Uluyol Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinde ofisi bulunan Ziya S.'nin ofisine 3 kişi geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyeri sahibi, ofisinde bulunan pompalı tüfekle gelenlere ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İş merkezinde bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hasteneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDIİşyeri sahibi Ziya S. olayda kullandığı pompalı tüfekle polise teslim oldu. Gözaltına alınan Ziya S. karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: ------------------Gözaltına alınan işyeri sahibinden görüntü-Ağır yaralıdan görüntü-112 ekiplerinin çalışmaları-Polis ekiplerinden görüntü-İş merkezinden görüntü-Görgü tanıkları ile röportaj-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA