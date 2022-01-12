BAYRAMPAŞA'DA POLİS SÜSÜ VERİLEREK GASP DEHŞETİ; KARŞI KOYUNCA ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAYRAMPAŞA'DA POLİS SÜSÜ VERİLEREK GASP DEHŞETİ; KARŞI KOYUNCA ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da, kendilerine polis süsü veren kişiler girdikleri evde bulunanları gasp etmeye kalkıştı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, kendilerine polis süsü veren kişiler girdikleri evde bulunanları gasp etmeye kalkıştı. Evdeki 8 kişi, telsiz sesi açarak kendilerine polis süsü veren gaspçılara karşı koydu. Afganistan uyruklu A.N. evdeki Suriye uyruklu Nail Elnaif'i bıçakladı. Elnaif kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis 3'ü Afganistan uyruklu 8 gaspçıyı gözaltına aldı.

Olay, saat 00.50'de Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, telefonlarından telsiz sesi açarak kendilerine polis süsü veren 8 gaspçı, Suriye uyruklu 8 kişinin yaşadığı eve zorla girdi. Evdeki 8 kişi, kendilerini gasp etmeye kalkışan kişilere karşı koydu. Evde yaşayanlardan Suriye uyruklu Nail Elnaif'ı gaspçılardan biri bıçakladı. Gaspçılar bunun üzerine kaçarken, hastaneye kaldırılan Elnaif, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda A.F. (28), N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) M.E. (33) ile Afganistan uyruklu A.N.(26), F.A. (20) ve R.M. (21) yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen 2 bıçak ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerden, daha önceden 9 ayrı suç kaydı bulunan A.F.'nin polis süsü verilerek gasp olayını planladığı, Afganistan uyruklu A.N.'nin ise Nail Elnaif'i bıçakladığı tespit edildi.

Şüphelilerin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin sokakta yürümeleri ve bir kahvehaneye girmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA POLİS SÜSÜ VERİLEREK GASP DEHŞETİ; KARŞI KOYUNCA ÖLDÜRÜLDÜ

BAYRAMPAŞA'DA POLİS SÜSÜ VERİLEREK GASP DEHŞETİ; KARŞI KOYUNCA ÖLDÜRÜLDÜ

BAYRAMPAŞA'DA POLİS SÜSÜ VERİLEREK GASP DEHŞETİ; KARŞI KOYUNCA ÖLDÜRÜLDÜ

SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

 Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü

Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title