BAYRAMPAŞA'DA PET ŞİŞEDE SAHTE İÇKİ SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bayrampaşa'da, park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Bayrampaşa'da, park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir panelvan minibüsü kontrol etti. Araçta yapılan aramada 3 pet şişede sahte viski, 16 pet şişede sahte votka, 8 cam şişede bandrolsüz kaçak rakı, 5 cam şişede sahte rakı ve 8 pet şişede şekerli su ele geçirildi. Araçta yakalanan ve sahte içki imal ettiğini itiraf eden şüpheli Şaban T. (57) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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