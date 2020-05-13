BAYRAMPAŞA'DA PARKA GELDİLER KAPIDA KALDILAR
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BAYRAMPAŞA'DA PARKA GELDİLER KAPIDA KALDILAR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,DHASokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni başladı.

BAYRAMPAŞA'DA PARKA GELDİLER KAPIDA KALDILAR
13.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:58

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,DHA

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni başladı. Bayrampaşa Şehir Parkı'na gelen vatandaşlar kapalı olması sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. Yaşanan yoğunluğun ardından park açılmak zorunda kaldı. Bir süre sonra parkın açılmasının ardından kapıda kalan vatandaşlar parka akın etti. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocukları 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıkma izinleri başladı. Dışarı akın eden çocuklar ve aileler park ve bahçeleri doldurdu. Bayrampaş Şehir Parkı'na gelen aileler ise park kapısından geri döndü.  Aileler ve çocuklar parkın kapalı olması sebebiyle yan tarafta bulunan diğer parklara geçti. Çok sayıda çocuğun oynamak zorunda kaldığı parkta ise kalabalık yaşandı.

Şehir Parkı'na gelen bir aile, "Aslında amacımız Adapark'a gelmekti. En geniş orasıydı. Almadılar oraya. Şimdi başka bir parka geldik başta boştu ama şimdi doldu. Sosyal mesafe falan yok. O yüzden orayı terk etmek zorunda kaldım. Adapark kapalıymış bugün çok üzüldük. Orası daha genişti" dedi. Şehir Parkı'nın kapısında güvenliğin geri çevirdiğini söyleyen bir vatandaşa ise, "40-45 gündür bu çocuklar dışarı çıkmıyor. Parka gelecekler tabii başka da park yok zaten. Neden kapattıklarını anlayamadım. Başka bir parka gideceğiz ama orası da kalabalık olacak" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, "Aklımıza ilk gelen yer burası olduğu için buraya getirdik. Güvenlikler bizi geri çevirdiler. Ne yapacağız bilemiyoruz" dedi.

1 SAAT SONRA AÇILDIÇok sayıda vatandaşın gelmesi sonucunda park 1 saat sonra ziyarete açıldı. Sokağa çıkma iznini burada değerlendirecek olan aileler ise parka akın etti. Vatandaşların zorla içeri girdiğini belirten güvenlik görevlisi ve polis arasında ise kısa süreli gerginlik yaşandı. 

Görüntü dökümü: -----------------------Parka gelenler -Kapıdan dönen aileler-Çocuklar-Parkın önündeki kalabalık-Parktan ayrılanlar-Parkın açılması-Vatandaşların parka girmesi

-Polis ve güvenlik görevlisi konuşması


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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