Bayrampaşa'da Park Halindeki Otobüste Yangın

Bayrampaşa'da park halindeki bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yıldırım Mahallesi'ndeki Sancak Parkı'nda, park halindeki 34 TUN 54 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine durum vatandaşlar tarafından polis ve itfaiyeye bildirildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.