Son dakika haber! Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber! Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Bağlantı Yolu Adnan Menderes Bulvarı girişinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Ahmet Oğul'a (65), plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Oğul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğul'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Oğul'a çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başlandı.

Son dakika haber! Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Son dakika haber! Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Son dakika haber! Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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