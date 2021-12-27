Son dakika haber! Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Bağlantı Yolu Adnan Menderes Bulvarı girişinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Ahmet Oğul'a (65), plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Oğul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğul'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Oğul'a çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başlandı.