BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEN AKÜ ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da bir otomobilin aküsünü çaldığı tespit edilen M.A.Ç. gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahalle'de bir otomobilin aküsünün çalındığı ihbarını aldı Harekete geçen ekipler, olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olayı M.A.Ç. tespit etti.

M.A.Ç. 'nın olay sonrasında dolmuşa binerek uzaklaştığını belirlendi. M.A.Ç. 9 Aralık'ta Bayrampaşa Orta Mahalle'deki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. M.A.Ç., 'Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevkedildi