Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Bayrampaşa, Maltepe, Güncel

Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

09.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:24
Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs durağı yakını D100 Karayolu Avcılar istikametinde Samet A'nın kullandığı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, LPG'li olduğu belirtilen otomobildeki yangını söndürdü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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