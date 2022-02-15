Bayrampaşa'da oteldeki kadın cinayeti: Cinayetten 4 gün önce güvenlik kamerasını bozmuş

İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da kaldığı otelde Ferdane Kurt'u (43) iple boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Cemil Yar hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, olayın tasarlanarak işlendiğine dair belirginliğin bulunmadığı kanaatiyle sanık Cemil Yar'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep etti. Şikayetçi taraf ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek sanığın "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ettiler. Mütalaada, sanığın olaydan 4 gün önce otelde bulunan kameralardan birini bozduğu diğerinin ise yönünü değiştirdiğini belirtilerek "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanık Cemil Yar hakkında akıl hastalığının olmadığına yönelik rapor geldiğini belirtti.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN"

SANIK AVUKATI SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

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Demirören Haber Ajansı - Güncel