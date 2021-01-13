Son dakika gündem: Bayrampaşa'da iple boğularak öldürülen kadın cinayetinde yeni detaylar
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Son dakika gündem: Bayrampaşa'da iple boğularak öldürülen kadın cinayetinde yeni detaylar

13.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:10
Son dakika gündem: Bayrampaşa'da iple boğularak öldürülen kadın cinayetinde yeni detaylar

Son dakika haber: BAYRAMPAŞA'da bir otelde iple boğularak öldürülen Ferdane Kurt (43) cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

BAYRAMPAŞA'da bir otelde iple boğularak öldürülen Ferdane Kurt (43) cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ferdane Kurt'un sosyal hizmetler görevlilerine kadın sığınma evine yerleştirme talebini kabul etmediği ve  iş bulup çalışarak çocuğuna bakacağını söylediği öğrenildi.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt (43), iple boğularak öldürüldü. Ferdane Kurt'un kaldığı 108 numaralı odadan bir çocuğun ağlama seslerinin gelmesi üzerine gelen içeriye giren görevliler,  odada annenin olmadığını görünce, diğer odaları aramaya başladı.   Bu  sırada  şüpheli Cemil V.'nin de kaldığı odayı terkettiğini görerek şüphelenen görevliler, onun odasına girdiklerinde Ferdane Kurt'u  hareketsiz, sırtüstü yatar vaziyette bularak polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi, kadının  hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının 3 yaşındaki oğlu ise yetiştirme yurdunda koruma altına alındı.

Bu arada  Ferdane Kurt'un yaptığı  ilk evlilikten, halen dedelerinin yanında Malatya'da yaşayan 3, eşinden boşandıktan sonra Kocaeli'de dini nikahla evlendiği eşinden de bir çocuğu olduğu öğrenildi.  Daha sonra dini nikahlı  eşinden ayrılan 3 yaşındaki oğluyla İstanbul'a gelen kadın, 22 Aralık Salı günü polis ekipleri tarafından sokakta bulundu.  Anne ve çocuğu Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından, hayatını kaybettiği bu otele yerleştirildi. 

KADIN SIĞINMA EVİNİ KABUL ETMEMİŞ

Çocuğu ile birlikte otelde yaşamaya başlayan Ferdane Kurt ile ilçe sosyal hizmetler görevlileri görüştü. Ferdane Kurt görevlilere, 3 çocuğu olduğunu çocuklarının dedeleri ve dayıları ile birlikte Malatya'da yaşadıklarını, yanındaki oğlunun ise dini nikahlı eşinden olduğunu, onun ailesinin ise çocuğu kabul etmediklerini, bu nedenle eşinden ayrılarak İstanbul'a geldiğini söyledi. Görevlilerin kadın sığınma evine yerleştirme talebini de kabul etmeyen kadın, daha önce kaldığı bu yere dönmek istemediğini, iş bulup çalışarak çocuğuna bakacağını, bu nedenle otelde kalmaya devam etmek istediğini belirtti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYORBu arada cinayet şüphelisi olarak aranan 38 yaşındaki Cemil V.'nin de  3 aydır aynı otelde yaşadığı ve günü birlik işlerde çalıştığı öğrenildi.  Olay günü ihbar üzerine otele giden polis ekipleri, otel görevilileri ile 217 numaralı odaya girdiklerinde Ferdane Kurt'un yatakta sırt üstü hareketsiz şekilde yattığını, boynunda halka şeklinde iz olduğunu gördü. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otel görevlisi, polis ekiplerine kadının çocuğu ile 108 No'lu odada kaldıklarını, ağlayan çocuk sesi üzerine odaya baktıklarını ancak kadını odada göremediklerini anlattı. Odaları kontrol eden görevliler, şüpheli Cemil V'nin de aynı dakikalarda oteli terk etmesi üzerine, durumdan şüphelenip 217 numaralı odayı kontrol ettiklerini ve kadını orada gördüklerini, daha sonra da polise haber verdiklerini söylediler. Cemil V. tarafından boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki  otopsi işlemlerinin ardından  Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü. Ferdane Kurt'un memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.  Polis ekiplerinin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

 


- İstanbul
Son dakika gündem: Bayrampaşa'da iple boğularak öldürülen kadın cinayetinde yeni detaylar
Son dakika gündem: Bayrampaşa'da iple boğularak öldürülen kadın cinayetinde yeni detaylar
Son dakika gündem: Bayrampaşa'da iple boğularak öldürülen kadın cinayetinde yeni detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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