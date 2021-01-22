BAYRAMPAŞA'DA OTELDE KADIN CİNAYETİ; ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
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BAYRAMPAŞA'DA OTELDE KADIN CİNAYETİ; ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

22.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:29
BAYRAMPAŞA'DA OTELDE KADIN CİNAYETİ; ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Ali AKSOYER / BAYRAMPAŞA'da otel odasında 43 yaşındaki Ferdane Kurt'u iple boğarak öldüren şüpheli Cemil Y.'nin otelden çıkıp, kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ali AKSOYER/ BAYRAMPAŞA'da otel odasında 43 yaşındaki Ferdane Kurt'u iple boğarak öldüren şüpheli Cemil Y.'nin otelden çıkıp, kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da Cemil Y. otel odasında 43 yaşındaki Ferdane Kurt'u iple boğup öldürdükten kaçtı. Cemil Y.(38) yakalanarak, gözaltına alındı. Cinayet işlediğini itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Cemil Y.'nin cinayeti işledikten sonra Küçükçekmece'ye kaçtı. Şüphelinin kaçarken izlediği güzergah saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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