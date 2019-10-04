Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi

04.10.2019 12:05

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayrampaşa'daki 48 okulun lavabo ve tuvalet gibi ıslak zeminlerini bakteri ve virüslere karşı dezenfekte etti.Yapılan çalışma ile öğrencilere hijyenik bir ortam sağlanmış oldu.

Bayrampaşa Belediyesi, her yıl ilçedeki okullarda bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışması yürütüyor. Kullanılan dezenfektanlar özenle seçiliyor; toksik olmayan, renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor.

Kaynak: Bültenler