Bayrampaşa'da okul kantinlerine sıkı denetim

04.10.2019 12:24

Bayrampaşa Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetimlerini arttırdı.



Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin okul kantinlerinde tükettiği gıdalara bağlı sağlık sorunları yaşamaması için denetimlerini arttırdı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinleri ve yemekhaneleri ekipler tarafından denetlendi.



Denetimlerde; kantinlerde kullanılan gıdaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak gereçlerinin çelik ve paslanmaz olması, personel giysileri, kantin ilaçlamasının yaptırılıp yaptırılmadığı, gazlı içecek bulundurulup bulundurulmadığı, çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA