BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI - Haberler

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BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞIAhmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bir iş yerinin önünde duran motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bir iş yerinin önünde duran motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. Bir işyerinin önünde duran 34 GP 5763 plakalı motosiklet bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin dakikalarca çevrede oyalandığı ve fırsatını bulduğu anda motosiklete binerek çaldığı görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bayrampaşa, Güncel, Haberler

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