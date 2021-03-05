BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI

05.03.2021 23:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:06

Bayrampaşa'da metronun geçtiği köprünün altında yakılan ateş sonucu yangın çıktı.

Bayrampaşa'da metronun geçtiği köprünün altında yakılan ateş sonucu yangın çıktı. Alevler metro köprüsünün dekorlarını sardı. Yangın metro raylarına ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocatepe'de bulunan metro köprüsünün altında saat 22.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, köprü altına gelen kimliği belirsiz kişiler ateş yaktı. Yakılan ateş kontrolden çıkarak yangına dönüştü. Yangında metronun geçtiği köprünün dekoru alev aldı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını metro raylarına ulaşmadan söndürdü. Polis, çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan, çıkan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yangın devam ederken metronun da çalıştığı görülüyor.

BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bitlis
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAYRAMPAŞA'DA METRO KÖPRÜSÜNÜN DEKORU ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 00:06:45. #1.16#
title