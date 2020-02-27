Bayrampaşa'da metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı
Haberler » Güncel » Bayrampaşa'da metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı - Haber

Bayrampaşa'da metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı

BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi vuran saldırgan yakalandı.

27.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:01
Bayrampaşa'da metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi vuran saldırgan yakalandı.

Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki metro istasyonunda dün saat 23.00 sıralarında Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö.'nün arkasından yaklaşan şüpheli kişi, polis memurunun belindeki silahını almış ve bacağından vurmuştu. Olay yerinden koşarak hızla kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Metro istasyonunda polisi vuran şüpheli Örnektepe'de yakalandı. 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler