Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi

04.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:56
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi

SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişini erken yapmak isteyen vatandaşlar Bayrampaşa'da zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişini erken yapmak isteyen vatandaşlar Bayrampaşa'da zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kimi vatandaşlar marketlere akın etti kimileri ise alışverişlerini başka zaman almayı tercih etti. Bayrampaşa Muratpaşa mahallesinde bulunan marketlerde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Alışverişini önceden yapan Recep Ortaç, "Alışveriş yapmaya geldim. Genelde besleyici şeyler aldım. Panikle almayacağın şeyi alıyorsun. Gerek yok. Çalıştığımız için kendimize stok yapmak zorundayız. Yemeğimizi dükkanda yiyeceğiz. Dışarı çıkmamız kısıtlı. O yüzden alacaklarımızı şimdiden alıyoruz" dedi. Marketlerde yığılma olduğunu söyleyen Kadir Öztoprak ise, "Kasaplar açık normalde gündüz ama bir aksilik olur diye şimdiden alışveriş yaptık. Marketlerde çok yığılma var. Sıra bekliyoruz risk oluşturuyor bizim için. Çokta panik yapmamak gerekiyor. Market alışverişi için ben yarını tercih edeceğim" diye konuştu. Kasap Ümit Türker, "Bugün yoğundu biraz. Yoğunluğa gerek yok bence çünkü hafta sonu zaten belirli saatlerde açığız. Hiç telaşa gerek yok. Gelenler genellikle kıyma ve tavuk aldılar" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bayrampaşa'da koronavirüsün kol gezdiği gece pazarı
Bayrampaşa'da koronavirüsün kol gezdiği gece pazarı
Kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu
Kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu
Tarkan market alışverişinden fotoğraf paylaştı
Tarkan market alışverişinden fotoğraf paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Kenan Işık İrem Derici Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Samatta Fatih Terim Sinan Gümüş Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 20:56:58. #1.15#
title