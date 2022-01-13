Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan cep telefonu çaldı - Haberler
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Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan cep telefonu çaldı

Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan cep telefonu çaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da bir şüpheli, iş yerinin önünde mal indirilen kamyonetten cep telefonu çaldı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da bir şüpheli, iş yerinin önünde mal indirilen kamyonetten cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde 10 Aralık Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir şüpheli iş yerinin önünde mal indirilen, kamyonete yaklaştı. Şüpheli, kamyonette bulunan cep telefonunu çaldı. Şikayet üzerine polis harekete geçti. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Y., olduğunu belirledi. Şüpheli, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki evinde dün yakalandı. Gözaltına alınan H.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı


Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan cep telefonu çaldı

Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan cep telefonu çaldı

Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan cep telefonu çaldı

Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan cep telefonu çaldı

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