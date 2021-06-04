Bayrampaşa'da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi
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Bayrampaşa'da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

Bayrampaşa'da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi.

Bayrampaşa'da LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi. Bayrampaşa Belediyesi ekipleri sınavcın yapılacağı 15 okulda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 6 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, ilçede sınavın yapılacağı 15 okulu korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek dezenfekte etti. Dezenfekte çalışması ile sınav yapılacak okullarda öğrencilerin sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler, bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığını belirtti. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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