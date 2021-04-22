Bayrampaşa'da lale şöleni
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Bayrampaşa'da lale şöleni

Bayrampaşa'da lale şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da parklara ve refüjlere ekilen laleler baharın gelmesiyle birlikte açarak görsel şölen oluşturdu.

Bayrampaşa'da parklara ve refüjlere ekilen laleler baharın gelmesiyle birlikte açarak görsel şölen oluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesinin peyzaj çalışmaları kapsamında, kasım, aralık ve ocak aylarında ekilen yaklaşık 100 bin lale soğanının ilkbaharla birlikte çiçek açmasıyla, Bayrampaşa adeta lale bahçesine döndü. Lalelerle birlikte, yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekilen 250 bin mevsimlik çiçek de ilçenin çeşitli noktalarını süsleyince, renkli görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da lale şöleni
Bayrampaşa'da lale şöleni
Bayrampaşa'da lale şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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