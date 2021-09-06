Son dakika haberleri! Bayrampaşa'da kumar oynatan kıraathaneye polis baskını

Bir son dakika haberine göre Bayrampaşa'da kumar oynatan kıraathaneye polis baskını İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kumar oynatıldığı ileri sürülen bir kıraathaneye yapılan baskında 4 kişi ve iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.