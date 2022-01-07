BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

Erol DEĞİRMENCİ - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, 3 müşteri kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı. Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darbetmeye başladı. O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.