BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLER - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLERErol DEĞİRMENCİ - Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, 3 müşteri kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

Erol DEĞİRMENCİ - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, 3 müşteri kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı. Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darbetmeye başladı. O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

BAYRAMPAŞA'DA KÜFÜR İDDİASI; TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

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