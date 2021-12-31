Bayrampaşa'da kontrolden çıkan kamyonet bariyerde asılı kaldı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çarptığı bariyerde asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolundan hal yolu istikametine seyir halindeki 34 EKE 827 plakalı kamyonetin sürücüsü Muhammed Tokgöz, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonet çarpmanın etkisiyle bariyerde asılı kaldı.

Kaza nedeniyle Bayrampaşa istikametinde yoğunluk oluşurken, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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