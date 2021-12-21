Bayrampaşa'da "kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da "kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti

Bayrampaşa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da kız arkadaşının sosyal medyada üzerinden başka birinin ismini aradığı fark eden kişi, kıskançlık krizine girdi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da kız arkadaşının sosyal medyada üzerinden başka birinin ismini aradığı fark eden kişi, kıskançlık krizine girdi.

Mesajlaşarak parkta buluşan taraflar arasında çıkan tartışmada silahını çeken şahıs, kızın sevgilisini vurdu. Talihsiz adam hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi ona yardım eden 3 arkadaşıyla birlikte yakalandı. Olay Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ndeki parkta 17 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, sosyal medyadan incelediği kız arkadaşının N.M. ismini arattığını fark etti. Kıskançlık krizine giren Demirok, yabancı uyruklu N.M. ile mesajlaştıktan sonra taraflar bir parkta buluştu. Demirok ile N.M arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.M silahını çekerek Demirok'u vurdu. N.M olaydan sonra kaçarken, Demirok ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiğini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.M. isimli yabancı uyruklu şahsın Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheliyi olaydan sonra kendisine yardım ettiği belirlenen M.E.S, E.A. ve E.B. isimli şahıslar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

 Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title