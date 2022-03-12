Bayrampaşa'da kayganlaşan yolda kayan araç başka araca çarparak durabildi
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü başka araca çarparak durabildi.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü başka araca çarparak durabildi.
Bayrampaşa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç başka araçlara çarparak dururken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
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