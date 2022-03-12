Bayrampaşa'da kayganlaşan yolda kayan araç başka araca çarparak durabildi - Haberler

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Bayrampaşa'da kayganlaşan yolda kayan araç başka araca çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayrampaşa'da kayganlaşan yolda kayan araç başka araca çarparak durabildi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü başka araca çarparak durabildi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü başka araca çarparak durabildi.

Bayrampaşa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç başka araçlara çarparak dururken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayrampaşa, İstanbul, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haberler

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