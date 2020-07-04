BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

BAYRAMPAŞA'da seyir halindeki kamyonette meydana gelen arıza sonucu alev alev yandı.

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
04.07.2020 03:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:45

BAYRAMPAŞA'da seyir halindeki kamyonette meydana gelen arıza sonucu alev alev yandı. Kamyonetten alevlerin yükseldiğini gören sürücü son anda kendini dışarı attı. Alev alev yanan kamyonet ise bir anda hareket ederek yaklaşık 500 metre yanarak ilerledi. Olay sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu, Otogar Yolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sebze ve Meyve Hali'nden ürün almaya giden Erdal Toktaş'ın kullandığı 34 UJ 0011 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Sürücü kamyoneti kontrol etmek için aracı kenara çekti. Sürücü kamyoneti kontrol ederken, aracın kupasından bir anda alevler yükseldi. Sürücü son anda kendini dışarı atarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yanan kamyonet bir anda hareket ederek yaklaşık 500 metre ilerledi. Yanarak ilerleyen kamyonet, yol kenarındaki 34 PT 9747 plakalı motosiklete de çarptı. Bir süre ilerleyen kamyonet yol kenarındaki tabelaları yıkarak su kanalında durdu. Yoldan geçen sürücüler ise ikinci bir kaza yaşanmaması için araçlarını durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonete müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolu ulaşıma kapatırken, TEM Bağlantı Yolu Otogar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan kamyonet söndürüldü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, vinçle yanan kamyoneti yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmaları sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

KAMYONETİN YANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, kamyonetin yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kamyonetin park halinde alev alev yandığı görülüyor. Bir başka görüntü de ise kamyonetin su kanalındaki yanma anları gözleniyor.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Haber
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi Haber
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor Haber
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti Haber
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor Haber
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Zeljko Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 03:49:33. #1.15#
title