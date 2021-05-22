BAYRAMPAŞA'DA KAMYON PARK HALİNDEKİ 8 ARACA ÇARPTI
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BAYRAMPAŞA'DA KAMYON PARK HALİNDEKİ 8 ARACA ÇARPTI

BAYRAMPAŞA'DA KAMYON PARK HALİNDEKİ 8 ARACA ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'DA KAMYON PARK HALİNDEKİ 8 ARACA ÇARPTI-Kaza anları kameradaHaber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Bayrampaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki 8 araca çarpıp durabilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

BAYRAMPAŞA'DA KAMYON PARK HALİNDEKİ 8 ARACA ÇARPTI

-Kaza anları kamerada

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Bayrampaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki 8 araca çarpıp durabilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Terazidere Mahallesinde meydana geldi. Abdulselam Aysel'in kullandığı 34 DMH 129 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı otomobillerde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. Kamyonu aracının frenine basarak durdurduğunu söyleyen Onur Palabıyık, "Kamyon bir anda 7-8 arabaya vurdu. Zaten benim araca vurdu. Yavaş yavaş frene basarak, ben durdurdum. Yoksa yokuş aşağı gidiyordu" dedi. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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