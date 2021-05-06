Son Dakika | Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın
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Son Dakika | Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın

Son Dakika | Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bayrampaşa'da kağıt deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

Bayrampaşa'da kağıt deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Maltepe'de kağıt deposu olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki kağıtların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son Dakika | Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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